Obrazy Martina Prokopoviča si môžete prezrieť vo zvolenskej galérii

Zvolen 16. októbra (TASR) – Výstavu najnovších obrazov Martina Prokopoviča (1968), prezentuje v týchto dňoch Galéria na Tehelnej vo Zvolene. Umelec, ktorý študoval na Fakulte architektúry STU, absolvoval odbor grafiky u profesora Vladimíra Popoviča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.



Podľa kurátorky Ireny Dobrotiakov, výstava vo Zvolene predstavuje tvorbu z posledného roka. "Sú to obrazy v duchu geometrickej abstrakcie. Ak plocha nestačí, obrazy voľne vystupujú do priestoru. Diela sú tak na rozhraní medzi obrazom a plastikou," priblížila.



Autor sa vo svojej tvorbe venuje kresbe, ilustrácii, maľbe a architektúre. Žije a tvorí v Zálesí, blízko Bratislavy.



Výstava bude vo zvolenskej galérii sprístupnená do 3. novembra 2021.