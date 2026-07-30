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Zvolen v horúčavách: Úrady prijali viacero opatrení
Odborníci z ÚVZ SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda.
Autor TASR
Zvolen 30. júla (TASR) - Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že jedna hmlová brána sa nachádza pri katolíckom kostole, druhá je v časti námestia takmer pri pošte. Od piatku (31. 7.) podľa nej začne samospráva s kropením námestia a priľahlých ulíc. A to v intervale dvakrát denne v popoludňajších časoch, keď budú teploty najvyššie. Podotkla, že s cisternami s vodou vo Zvolene nepočítajú, keďže na Námestí SNP sú tri pitné fontány.
Ako ďalej uviedla, samospráva sa zároveň snaží robiť osvetu. „To znamená, že informujeme obyvateľov mesta o výstrahe o vysokých teplotách,“ zhrnula. Zdôrazňujú, že medzi 12.00 a 16.00 h sa treba vyhýbať pobytu na priamom slnku. Zároveň verejnosti odporučili aj manuál z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý poskytuje návod, ako horúčavy zvládnuť.
Ľudia bez domova a sociálne slabšia skupina obyvateľov vo Zvolene majú počas aktuálnych horúčav k dispozícii stredisko osobnej hygieny. Sociálnu službu môžu využiť v komunitnom centre Romano Jilo, ktorého zriaďovateľom je mesto. Vo vyhradenom priestore sa môže ohrozená skupina osprchovať, osviežiť, skryť pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš. „Tieto služby ponúkame prostredníctvom komunitného centra počas celého roka, teraz je však mimoriadne potrebné pripomínať ich,“ zdôraznila hovorkyňa.
Odborníci z ÚVZ SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.
Spresnila, že jedna hmlová brána sa nachádza pri katolíckom kostole, druhá je v časti námestia takmer pri pošte. Od piatku (31. 7.) podľa nej začne samospráva s kropením námestia a priľahlých ulíc. A to v intervale dvakrát denne v popoludňajších časoch, keď budú teploty najvyššie. Podotkla, že s cisternami s vodou vo Zvolene nepočítajú, keďže na Námestí SNP sú tri pitné fontány.
Ako ďalej uviedla, samospráva sa zároveň snaží robiť osvetu. „To znamená, že informujeme obyvateľov mesta o výstrahe o vysokých teplotách,“ zhrnula. Zdôrazňujú, že medzi 12.00 a 16.00 h sa treba vyhýbať pobytu na priamom slnku. Zároveň verejnosti odporučili aj manuál z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý poskytuje návod, ako horúčavy zvládnuť.
Ľudia bez domova a sociálne slabšia skupina obyvateľov vo Zvolene majú počas aktuálnych horúčav k dispozícii stredisko osobnej hygieny. Sociálnu službu môžu využiť v komunitnom centre Romano Jilo, ktorého zriaďovateľom je mesto. Vo vyhradenom priestore sa môže ohrozená skupina osprchovať, osviežiť, skryť pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš. „Tieto služby ponúkame prostredníctvom komunitného centra počas celého roka, teraz je však mimoriadne potrebné pripomínať ich,“ zdôraznila hovorkyňa.
Odborníci z ÚVZ SR poukázali na to, že počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu.