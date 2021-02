V júni končí zmluva s firmou, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovanie

Zvolen 25. februára (TASR) – Mestu Zvolen v polovici tohto roka vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovací systém. Pre TASR to uviedol zvolenský mestský poslanec Ľubomír Zdút-Štastný s tým, že zmluva bola uzatvorená v roku 2011.



„Bolo to v období, keď zákon neumožňoval samosprávam vyberať poplatky za parkovanie. Mnohé mestá tak riešili parkovaciu politiku zmluvami so súkromnými firmami,“ zhrnul. „EEI ročne platí mestu nájomné za parkovacie plochy vo výške 156.000 eur. Názory občanov na jej pôsobenie sú rôzne. Súvisí to najmä s faktom, že EEI po spustení systému spoplatnila parkovanie v meste. Dotklo sa to však len užšieho centra mesta, majetkové vzťahy na parkovacích plochách na sídliskách boli totiž komplikované. Odľahlejšie časti centra a ani zvolenské sídliská tak neboli zaradené do parkovacieho systému EEI,“ spomenul poslanec a dodal, že situácia s parkovaním sa zhoršila v celom Zvolene. „Alarmujúca je však na sídlisku Zvolen-Západ. Je tam jeden parkovací dom a ďalšie sú v nedohľadne,“ pokračuje a tvrdí, že plány vedenia mesta s parkovaním sú nejasné.



Podľa neho je otázne, či mesto stihne prevziať na seba prevádzku parkovacieho systému a plne ho sfunkčniť bez väčších problémov. Poslanec o tom pochybuje. Myslí si, že mesto podcenilo prípravu na nový parkovací systém. Uvádza tiež, že ani niekoľko mesiacov pred vypršaním zmluvy s EEI nepredložilo poslancom scenár ďalšieho postupu. „Existujú síce plány na vybudovanie záchytného parkoviska v lokalite Hlbiny, tie sú nateraz nereálne. Mestu chýbajú projekty a rovnako aj financie,“ dodal.



Aj primátorka Zvolena Lenka Balkovičová tvrdí, že problém s nedostatkom parkovacích miest je najväčší na sídlisku Západ. „Stáli sme pred rozhodnutím, či tam parkovanie spoplatniť alebo nie. Nie som zástankyňou plateného parkovania na sídliskách, a tak sme sa rozhodli pre inú formu, rezidentské parkovanie,“ pokračuje. „Hoci sme princíp jedného parkovacieho miesta na jednu domácnosť predstavili už dávnejšie, jeho zavedenie je dlhodobá záležitosť. Najmä preto, lebo si uvedomujeme situáciu, keď viaceré domácnosti majú viac áut,“ dodala.



Podľa nej sa situácia s parkovaním nedá vyriešiť bez výstavby veľkokapacitných parkovacích domov. „V poslednom období pribudli parkovacie miesta napríklad na uliciach J. Poničana či Š. Višňovského, pribudnú aj v okolí železničnej stanice. Už dnes však vieme, že to na vyriešenie celkovej situácie s parkovaním stačiť nebude,“ priznala.



„Nám neprislúcha, aby sme určovali ďalší vývoj v oblasti parkovania vo Zvolene. Spoločnosť EEI má však záujem aj naďalej poskytovať Zvolenu parkovacie služby. Preto sme predložili návrh na predĺženie nájmu,“ informovala spoločnosť vo svojom stanovisku. Mesto Zvolen na otázky TASR, čo môžu občania očakávať, ak samospráva zmluvu s firmou nepredĺži, doteraz neodpovedalo.