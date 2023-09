Vo Zvolene vystavia najlepšie bytové doplnky zo súťaže Etudy z dreva

Zvolen 12. septembra (TASR) - Celkom 38 predmetov od 32 autorov predstaví výstava najlepších prác z 23. ročníka súťaže Etudy z dreva. Výstavu sprístupnia a autorov ocenia v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene v stredu (13. 9.) o 13.30 h.



Ako informuje múzeum, v súťaži sa každý rok striedajú témy dreveného šperku, drevenej hračky a dreveného bytového doplnku. Tento rok bol témou práve drevený bytový doplnok.



"Na danú tému sa súťaží v dvoch kategóriách - sériovo vyrábané bytové doplnky a originály, prototypy alebo modely. Všetky prezentované práce sú jedinečné a pôvodné a čakajú na záujem výrobcov, ktorí by ich preradili do kategórie sériových výrobkov," uvádza LDM.



Svojimi prácami sa prezentujú študenti, ale aj pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena a Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej z Liptovského Hrádku, Školy umeleckého priemyslu z Ružomberka a Bratislavy i Strednej odbornej školy z Fiľakova.



Vytvorené diela zhodnotila odborná porota pod vedením Reného Baďuru, vedúceho Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.



"Na výstave môžete vidieť bytové doplnky, ktoré spĺňajú estetické i praktické kritériá tak, ako to vyžadujú pravidlá súťaže. Ide prevažne o drobné nábytkové prvky - svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky a ďalšie odkladacie prvky rozmanitého druhu," priblížilo múzeum.



Ocenené, ale i ostatné prihlásené súťažné práce si môžu návštevníci pozrieť vo výstavných priestoroch LDM do 21. októbra 2023.