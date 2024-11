Maňka: Zvolen pripravuje rozpočet, ktorý bude v jeho histórii najvyšší

Zvolen 11. novembra (TASR) - Mesto Zvolen pripravuje rozpočet na nový rok, ktorý bude v jeho histórii najvyšší. Tvrdí to primátor Vladimír Maňka s tým, že návrh na rok 2025 je suma 76,45 milióna eur, pre tento rok je to 65,2 milióna eur.



Ako ďalej uviedol pre TASR, je to tým, že samospráva získala takmer 2,5 milióna eur z plánu obnovy na výstavbu nových škôlok. "Pripravujeme projekty na investície v hodnote desiatok miliónov eur, z ktorých väčšinu budeme financovať z cudzích zdrojov," objasnil. Dodal, že mnohé z týchto projektov začnú uskutočňovať v budúcom roku.



Podľa neho opatrenia bývalej vlády mestám a obciam v tomto a v minulom roku zobrali miliardu eur. "To spôsobuje veľké finančné problémy, ktoré sa prejavujú nielen v ich bežnom chode. Majú výrazný dosah aj pri projektoch, kde chýbajú prostriedky na spolufinancovanie," zdôraznil.



Povedal, že niektoré pripravované investície, na ktoré nie je možné použiť eurofondy, bude mesto splácať z vybraných peňazí od budúcich nájomníkov. Sú to napríklad mestské nájomné byty. Rovnako tak podľa primátora urobili aj v minulosti. Týka sa to bytov na konečnej zastávke autobusu na Ulici Andreja Hlinku na sídlisku Zlatý Potok, ktoré začali stavať pred viac ako 20 rokmi. Podobne, ak vybudujú z pôžičky z Envirofondu kompletne nové verejné osvetlenie mesta, čo je približne päť miliónov eur, veľkú časť splátok pokryjú z úspor na energie. "Tiež z toho, že nebudeme musieť stovky tisíc eur vynaložiť na riešenie havárií, ktoré spôsobujú staré stĺpy a káblové rozvody," vysvetlil.



Ak by podľa Maňku išlo mesto do rozpočtového provizória, zabrzdilo by to jeho rozvoj. "Verím, že sa k návrhu rozpočtu všetci postavia zodpovedne," poznamenal. Rozpočet Zvolena na rok 2022 bol vo výške 41,1 milióna eur, rok 2023 mal 47,8 milióna eur.