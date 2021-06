Vo Zvolene budú opäť upozorňovať na obchvat blokovaním cesty

Zvolen 29. júna (TASR) - Vo Zvolene sa opäť po čase budú blokovať cesty občanmi a upozorňovať tak na urýchlenie výstavby severného obchvatu mesta. Protest sa bude konať v piatok v čase od 16:00 do 17:00 na priechodoch pre chodcov na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici a tiež pri paneláku na ulici Osloboditeľov v neďalekej obci Lieskovec.



Ako informuje polícia na sociálnej sieti, podľa oznámenia organizátorov nebude možné v uvedenom čase vylúčiť vstup veľkej skupiny chodcov na priechody a zablokovanie dopravy. „Polícia bude na mieste udalosti prítomná a urobí všetko pre to, aby sa dopravná situácia na ceste skomplikovala čo najmenej," uvádza polícia.



Hlavný cestný ťah v meste Zvolen je mimoriadne frekventovaný, preto je viac ako pravdepodobné že sa v uvedenom úseku budú tvoriť rozsiahle kolóny, ktoré dopravu ešte viac skomplikujú. „Je preto potrebné počítať s rozsiahlym zdržaním a ak je to možné, použiť inú trasu," dodáva polícia.