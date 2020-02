Vo Zvolene sa po rokoch začala posledná etapa obnovy námestia

Zvolen 14. februára (TASR) - V týchto dňoch sa začala vo Zvolene tretia a zároveň posledná etapa obnovy námestia. Centrum mesta sa zrekonštruuje od Kostola sv. Alžbety po obchodné centrum na severnej strane námestia. Práce by mali trvať do leta 2020. Podľa primátorky Lenky Balkovičovej sa v elektronickej aukcii na dodávateľa stavby vysúťažila cena 1,65 milióna eur.



Úrad pritom zopakoval súťaž, pretože do predchádzajúcej, vyhlásenej ešte na jeseň 2018, sa prihlásil len jeden uchádzač s ponukou vyššou o 300.000 eur, ako bolo uvedené vo výzve. Do novej elektronickej aukcie sa zapojilo šesť spoločností, z ktorých víťazne vyšla zvolenská firma Idea Invest.



Pôvodne mala poslednú etapu rekonštrukcie námestia realizovať spoločnosť VAV invest, ktorá v roku 2012 postavila susediace obchodné centrum. Dostala sa však do konkurzu a projekt na rekonštrukciu námestia predala inej spoločnosti, od ktorej ju mesto neskôr odkúpilo.



Popri rekonštrukcii námestia je najväčším plánovaným tohtoročným investičným projektom zvolenskej mestskej samosprávy rekonštrukcia predstaničného priestoru. Projekt, podporený z eurofondov, sa mal začať realizovať ešte vlani, zabrzdilo ho však zdĺhavé verejné obstarávanie. Vedenie mesta však verí, že už čoskoro nájde dodávateľa stavby.