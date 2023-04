Vo Zvolene zorganizovali podujatie zamerané na autizmus

Zvolen 29. apríla (TASR) - Medzinárodná konferencia v knižnici, kultúrny program i aktivity pre deti sú súčasťou sobotného benefičného podujatia s názvom Vysvieťme Zvolen na modro. Priblížiť má širokej verejnosti problematiku autizmu a ľudí, ktorí s ním žijú.



Akcia sa v sobotu začala medzinárodnou konferenciou v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Bolo na nej aj akademické zastúpenie a na autizmus sa účastníci pozreli z teoretického i praktického pohľadu. TASR to povedala Zuzana Maštenová zo združenia VIA ABA, ktoré sa touto problematikou dlhodobo zaoberá.



Ako dodala, prednášali na nej aj samotní rodičia detí s autizmom. Súčasťou boli diskusia i premietanie videí. "Mali sme aj špeciálnych pedagógov, psychológov a praktické ukážky asistentov, ktorí s takýmito deťmi pracujú v škole," spresnila. Dopyt po informáciách o autizme je podľa jej slov veľký, a tak by na budúci rok prednášku chceli zopakovať. Do úvahy podľa nej prichádza aj to, že na ňu vyčlenia viac času. "Osloviť by sme chceli aj organizácie z regiónu," podotkla s tým, že podujatie prepája ľudí z celého Slovenska. "Zúčastnili sa aj ľudia z Bratislavy, z Košíc i Liptovského Mikuláša. Rozprávali sa medzi sebou a vznikajú tak plány na ďalšiu prácu," zdôraznila.



V súčasnosti sa už podľa nej začal aj kultúrny a osvetový program na zvolenskom námestí, ktorý večer vyvrcholí vystúpením skupiny Peter Bič Projekt. "Po koncerte sa zámok vysvieti na modro ako symbolický prejav podpory ľudí s autizmom medzi nami," uzavrela Maštenová.



Podujatie v sobotu vo Zvolene organizuje občianske združenie VIA ABA s podporou mesta Zvolen. Združenie je aj za sériou dokumentárnych filmov s názvom Neviditeľní, ktoré vytvára s cieľom informovať širšiu verejnosť o problematike autizmu, a to cez príbehy rodín, ktoré žijú s takýmto dieťaťom.