Vo zvolenskej nemocnici pokračuje stavba nového urgentu

Zvolen 18. júna (TASR) - Vo zvolenskej nemocnici pokračuje od júna výstavba nového urgentného príjmu. Stavba bola dočasne pozastavená najmä z dôvodu obmedzenia dodávateľských prác zo zahraničia, čo súviselo s obmedzeniami prijatými pre pandémiu nového koronavírusu. Nový urgentný príjem by mal byť hotový budúci rok v lete.



"Výsledkom modernizácie má byť vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta, lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu zdravotnú starostlivosť," uviedla pre TASR riaditeľka Nemocnice Zvolen Ľudmila Veselá. "Radi by sme aj týmito zásadnými zmenami dosiahli, aby sme boli prvou voľbou pre pacientov v našom regióne," dodala.



K polovici júna bolo na stavbe preinvestovaných vyše 700.000 eur. Nemocnica má pre tento pavilón už dodaný nový RTG prístroj, k nemu rádiodiagnostickú stanicu, C rameno a dva ultrasonografy.



Stavba nového urgentu začala vlani v októbri. Projekt pod názvom Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním nemocnice 7,1 milióna eur. Stavbu realizuje spoločnosť Chemkostav Michalovce, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.



Celá stavba je rozdelená na tri stavebné objekty - centralizovaný urgentný príjem, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a operačné sály. Súčasťou projektu je v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky.



Nemocnicu Zvolen prevádzkuje od roku 2010 spoločnosť Agel SK. Správu nemocnice odsúhlasil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Nemocnica ročne hospitalizuje takmer 16.000 pacientov a na urgentných príjmoch ošetrí ročne približne 30.000 pacientov.