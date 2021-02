V zvolenskej nemocnici pribudli JIS lôžka pre ľudí s koronavírusom

Zvolen 19. februára (TASR) – Zvolenská nemocnica rozšírila počet lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na oddelení pre pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to v piatok uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, miesta na JIS vznikli premiestnením pôvodných lôžok pre pacientov s novým koronavírusom. So sťahovaním pomáhali príslušníci dobrovoľného hasičského zboru. "Celkový počet pandemických lôžok sa nezvýšil. Naďalej ich nemocnica prevádzkuje 90," spomenula hovorkyňa s tým, že od pondelka (22. 2.) má nemocnici pomáhať 24 vojakov.



Situácia vo zvolenskej nemocnici je pre nový koronavírus kritická, vedenie tak od piatka dočasne obmedzilo činnosť detského oddelenia. „Urgentná starostlivosť a detské ambulancie sú naďalej v prevádzke. V prípade, že dieťa bude vyžadovať hospitalizáciu, bude prevezené do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ dodala Pavliková.



Za posledné dni v tomto zariadení zaznamenali zvýšenie počtu pacientov s ochorením COVID-19 a riešili aj výpadok svojich zamestnancov. Nemocnica sa ocitla na hranici svojich možností. V tomto zdravotníckom zariadení aj naďalej platia prísne protiepidemické opatrenia a zákaz návštev.