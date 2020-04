Vo Zvolene začali s komerčným testovaním na nový koronavírus

Zvolen 24. apríla (TASR) - Zvolenská nemocnica začala s komerčným testovaním samoplatcov na prítomnosť nového koronavírusu. Ako informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú Nemocnica Zvolen patrí, o testovanie už prejavili záujem prví klienti.



"Vyšetrenia, u ktorých existuje medicínska indikácia, sú naďalej hradené z verejného zdravotného poistenia. My sme rozšírením portfólia poskytovaných služieb vyšli v ústrety tým záujemcom, ktorí chcú poznať svoj zdravotný stav pre osobné alebo pracovné dôvody. Svoj záujem o testy už prejavili aj zamestnávatelia, ktorí nechávajú vyšetriť svojich zamestnancov," uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Záujemcovia o testovanie, ktoré stojí 65 eur, sa môžu objednávať prostredníctvom infektologickej ambulancie Nemocnice Zvolen v čase medzi 14.00 a 15.00 h. Odbery sa uskutočnia v pracovné dni v stanovených priestoroch v poobedňajších hodinách medzi 13.00 a 14.00 h. v čase dohodnutom pri objednávaní. Realizovať ich bude vyškolený tím Nemocnice Zvolen.



Odberov sa týkajú aj špeciálne požiadavky - výter je najvhodnejšie robiť tak, aby pacienti predtým minimálne dve hodiny nejedli a nepili, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, nefajčiť, a to ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla.



Vzorky po odbere odošlú do laboratória Agellab vo zvolenskej nemocnici. O výsledkoch budú pacienti informovaní prostredníctvom šifrovaného e-mailu, pričom kód na odšifrovanie dostanú prostredníctvom SMS. Emaily budú doručené aj v cudzom jazyku, a to v angličtine, nemčine a maďarčine.