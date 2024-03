Vo Zvolene sa od mája zmenia pravidlá parkovania

Zvolen 21. marca (TASR) - V rozšírenom centre Zvolena a na sídlisku Západ sa od 1. mája zmenia pravidlá parkovania. Samospráva chce domácich obyvateľov uprednostniť na základe vydanej karty rezidenta. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



V týchto častiach môže v súčasnosti ktokoľvek parkovať zadarmo, akokoľvek dlho a bez ohľadu na to, či vlastní jedno, alebo niekoľko áut. Kartu rezidenta po splnení príslušných podmienok pridelia ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla. "Za prvé auto v domácnosti uhradí jeho majiteľ 20 eur, za druhé 100 eur a za každé ďalšie 400 eur za rok," objasnil hovorca.



Obyvatelia s trvalým pobytom mimo zóny budú musieť svoje vozidlá premiestniť, prípadne si kúpiť abonentskú kartu za vyššiu sumu. Možnosťou je aj prehlásenie trvalého pobytu, čím splnia základnú podmienku na vydanie karty rezidenta. "Po zavedení uvedených opatrení očakávame zníženie počtu áut pred bytovými domami i to, že obyvatelia s trvalým pobytom budú môcť zaparkovať o niečo jednoduchšie," dodal Svatuška.



O obe karty môžu ľudia požiadať prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.zvolen.sk. "Do prehliadača treba zadať uvedenú adresu, prejsť do sekcie s názvom Moja zóna, zaregistrovať sa a požiadať o kartu. Po uhradení poplatku môže držiteľ elektronickej parkovacej karty od 1. mája začať využívať jej výhody," vysvetlil vedúci odboru dopravy zvolenskej radnice Pavel Brťka. Platnosť karty je jeden rok, systém pred koncom platnosti e-mailom upozorní jej vlastníka na predĺženie.



Od 1. mája prostredníctvom aplikácie ľudia kúpia aj parkovací lístok. Služba bude v sekcii s názvom Parkovanie. "Pomôže obyvateľovi aj s orientáciou, keď na základe GPS informácií z telefónu informuje vodiča, v ktorej zóne je a akú výšku poplatku by teda mal uhradiť," podotkol Brťka. V uliciach Zvolena sa bude pohybovať kontrolné vozidlo, ktoré bude snímať evidenčné čísla. Na základe prístupu do systému upozorní mestskú políciu na prípadný priestupok.