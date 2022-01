Verejné korčuľovanie na námestí tento rok mesto Zvolen neorganizuje

Zvolen 11. januára (TASR) – Verejné korčuľovanie pod holým nebom na námestí tento rok mesto Zvolen neorganizuje. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako dodal, dôvodom sú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré prijala slovenská vláda a hlavný hygienik. „Preto mesto neinštalovalo ani mobilnú ľadovú plochu na námestí, ktorá sa za bežných okolností teší veľkej obľube Zvolenčanov či návštevníkov mesta,“ poznamenal. „Napriek všetkému veríme, že sa v budúcnosti korčuľovanie do centra mesta vráti a obyvatelia si tak budú môcť v zime opäť dopriať aktívny oddych priamo na svojom námestí,“ doplnil.



Pre pandémiu nového koronavírusu a opatrenia nie je zatiaľ korčuľovanie pre ľudí ani na zvolenskom zimnom štadióne. „V prípade zmien a spustenia verejného korčuľovania budeme o podrobnostiach informovať na našej webstránke a sociálnych sieťach,“ uviedol pre TASR Branislav Šníder z oddelenia marketingu HKM Zvolen.



Záujemcovia sa však môžu prísť korčuľovať do zvolenskej športovej haly na Neresníckej ceste, ktorá má ľadovú plochu na aktivity detí a dospelých. Ako informuje na svojej oficiálnej webovej stránke, voľné korčuľovanie je verejnosti k dispozícii v soboty a nedele od 13.00 do 15.00 h.