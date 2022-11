Vianočnú dedinu osvetlí Zvolen kratšie, klzisko zaplatia aj firmy

Zvolen 16. novembra (TASR) - Výrazný nárast cien energií sa tento rok podpíše aj na podobe tradičnej Vianočnej dediny na Námestí SNP vo Zvolene. Dedina bude z dôvodu šetrenia osvetlená maximálne do 23. hodiny. Pre TASR to uviedol hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.



Šetrenie počas adventu a Vianoc sa však kratším časom osvetlenia Vianočnej dediny nekončí. "Kým v uplynulých rokoch boli v meste zdobené dva vianočné stromčeky - jeden na námestí a druhý pred mestským úradom, z dôvodu šetrenia ostane tento rok osvetlený len ten na námestí. Bez svetelnej vianočnej výzdoby tiež ostanú niektoré bočné ulice," uviedol ďalej Svatuška.



Po dvoch pandemických rokoch sa však do Vianočnej dediny opäť vracajú kultúrne podujatia. Hoci stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením budú otvorené už od 25. novembra, oficiálne bude vianočná dedina spustená 1. decembra adventným koncertom speváčky Kataríny Koščovej. O niekoľko dní neskôr, 6. decembra, poteší zvolenské deti Mikuláš, s ktorým spoločne rozsvietia vianočný stromček.



Mesto po pandemickej odmlke opäť sprevádzkuje pre svojich obyvateľov ľadovú plochu na námestí. "V súčasnosti je pripravované podložie, počíta sa s tým, že výroba ľadu sa začne 6. decembra. Na vytvorenie dostatočne hrubej a súvislej ľadovej vrstvy je potrebných približne desať dní. Záujemcom o korčuľovanie tak bude klzisko prístupné okolo 16. decembra," doplnil hovorca.



Ako dodal, proces chladenia si vyžaduje spotrebu elektrickej energie. "Na druhej strane však náklady na prevádzku ľadovej plochy neostávajú výhradne na pleciach mesta. Prispievajú všetci tí, ktorí si plochu vo večerných hodinách zvyknú prenajať na malé športové hokejové zápasy. Ešte dôležitejšie je, že korčuľovanie na zvolenskom námestí dlhé roky sponzorsky podporujú viaceré zvolenské firmy, čím sa darí významne znižovať náklady samotného mesta," pripomenul Svatuška. S ich pomocou mesto počíta aj tento rok.