Zvolen víta vtáčích poslov jari otvorením sezóny v arboréte

Zvolen 31. marca (TASR) - Vítanie vtáčích poslov jari otvorí začiatkom apríla návštevnú sezónu v arboréte Borová hora Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene. Návštevníci budú mať možnosť zažiť odchyt a krúžkovanie vtákov a ich pozorovanie spolu s poznávaním ich spevu. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že podujatie bude v stredu (3. 4.) od 8.00 do 12.00 h. Odborne ho garantujú pracovníci Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen. Rôznymi aktivitami sa budú prezentovať aj pedagógovia a študenti zo Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice a pracovníčky Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana.



Podľa hovorcu odborní garanti oboznámia návštevníkov arboréta so životom, správaním a migračnými cestami vtákov. Budú tiež diskutovať na rôzne témy v súvislosti s operencami, ich biológiou, ekológiou a významom v prírode. "Záujem vzbudia aj ukážky výcviku dravých vtákov, animácie hlasových prejavov vtákov počas dňa," spomenul s tým, že to budú aj ukážky vtáčích domčekov. Súčasťou budú rôzne environmentálne hry a aktivity, ktorými sa prezentujú pedagógovia a študenti z Banskej Štiavnice a CHKO Poľana.



Lichý priblížil, že počas minuloročného podujatia odchytili 15 druhov vtákov v počte 52 exemplárov. "Tým sa vlaňajší ročník aj napriek nepriaznivému počasiu zaradil k vydarenejším z hľadiska biodiverzity vtákov," podotkol. Niektoré druhy chytili aj opakovane z minulých rokov. "Bola to napríklad sýkorka hôrna z roku 2021, čo len dokumentuje význam arboréta ako vhodného biotopu pre vtáctvo," zdôraznil.