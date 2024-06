Zvolen vlani hospodáril s prebytkom viac ako 4,8 milióna eur

Zvolen 5. júna (TASR) - Mesto Zvolen vlani hospodárilo s prebytkom viac ako 4,8 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Priblížil, že odpočítať však treba účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedky na správu mestských nájomných bytov v celkovej sume 1,1 milióna eur. Sú to financie, ktoré sú zo zákona vyňaté z celkového prebytku hospodárenia. Do rezervného fondu tak podľa neho napokon putuje suma viac ako 3,7 milióna eur. "Zároveň je treba dodať, že s použitím týchto finančných prostriedkov sa počítalo už pri zostavovaní rozpočtu na tento rok, nejde preto o voľné zdroje," objasnil.



Pre uplynulý rok bol pôvodne schválený rozpočet vo výške viac ako 44 miliónov eur. "Vždy je tvorený na základe predpokladu príjmov štátneho rozpočtu a potrieb výdavkov mesta, preto sú počas roka jeho úpravy za základe vývoja reálnych príjmov i výdavkov," spresnil hovorca s tým, že počas minulého roka sa tak udialo päťkrát. Mesto napokon reálne hospodárilo so sumou takmer 55 miliónov eur. Príjmová časť rozpočtu bola naplnená na 103 percent.



Záverečný účet mesta Zvolen za rok 2023 uvádza celkové výdavky vo výške viac ako 48 miliónov eur. Z toho kapitálové výdavky boli vyčíslené na sumu viac ako 4,5 milióna eur. "Najviac finančných prostriedkov smerovalo tradične do oblasti školstva a vzdelávania, nasledujú bývanie, občianska vybavenosť a dopravná infraštruktúra," zhrnul Svatuška.



Na začiatku roka 2023 sa v rezervnom fonde nachádzalo takmer 7,9 milióna eur, na jeho konci v ňom bolo o približne 500.000 eur menej.