Voda zo zvolenských medokýšov aj naďalej nie je vhodná na pitie

Zvolen 10. októbra (TASR) - Voda z dvoch zvolenských medokýšov aj naďalej nie je v súčasnosti vhodná na pitie. TASR to v utorok potvrdil regionálny hygienik Viktor Kosmovský z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene.



Ako ďalej uviedol, úrad nezabezpečuje monitoring tohto zdroja, pretože to nie je verejné zásobovanie pitnou vodou pre občanov. "Z informácií, ktorými regionálny úrad disponuje, nie je v súčasnosti voda vhodná na pitie z dôvodu prekročenia mikrobiologických limitov," objasnil s tým, že starostlivosť o tieto vodné zdroje zabezpečuje mesto Zvolen.



Samospráva zdôrazňuje, že dlhodobo problémovým je najmä Červený medokýš, ktorý nedávno prešiel rozsiahlejšou úpravou. "Cieľom bolo zamedziť práve jeho opakovanému znečisťovaniu, žiaľ, podarilo sa to iba čiastočne," pripomína. Dodáva, že po ukončení prác rozbory ukázali vyhovujúcu kvalitu vody, ten posledný však ukázal opak.



Z pohľadu noriem je nevyhovujúcou na pitie aj voda z medokýša pred železničnou stanicou vo Zvolene. "Hoci je v tomto prípade norma prekročená o jediný bod, z pohľadu príslušnej vyhlášky sa stáva nevhodnou na pitie," podotýka mesto. Dôvodom môže byť podľa samosprávy znečistenie po prudších dažďoch spred niekoľkých dní. Mesto preto o niekoľko týždňov zopakuje odber vody a verejnosť bude informovať o výsledkoch.