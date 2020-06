Vstup do veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene opäť sprístupnili

Zvolen 9. júna (TASR) - Obyvatelia Zvolena a jeho návštevníci majú opäť možnosť 'vychutnať' si pohľad na mesto a jeho okolie z veže farského Kostola sv. Alžbety. Vlani v lete, keď vežu prvý raz sprístupnili, na ňu vystúpilo 1118 ľudí.



"V júni budú otvárať a sprevádzať návštevníkov pracovníci Informačného centra, od júla nastúpia do pozície sprievodcov, tak ako vlani študenti," povedala TASR vedúca centra Eva Bačková.



Vežu minulý rok sprístupnili od 1. júla do 30. septembra. Otvorili ju po rozsiahlej a dlhodobej rekonštrukcii, ktorú z väčšej časti financovalo mesto. Predtým bola viac ako 100 rokov neprístupná pre verejnosť. Iniciátorom rekonštrukcie bol obyvateľ mesta Ján Čierny, na práce dohliadal architekt Pavel Pavelka.



Interiér veže bol pôvodne v dezolátnom stave. V rámci rekonštrukčných prác bolo opravených 75 kamenných schodov vedúcich do veže. Na vyhliadkovom balkóne majstri vymenili zábradlie, ktoré muselo byť z bezpečnostných dôvodov zvýšené a prekované umeleckými kováčmi tak, aby sa zachoval jeho pôvodný vzhľad. Veža dostala okrem iného tiež novú podlahu, omietky, a taktiež nový kríž, ktorý zdobí jej samotný vrchol.



Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety vo Zvolene je národná kultúrna pamiatka. Pôvodná románska stavba kostola pochádza z rokov 1244 - 1250. Kostol je pýchou podľa mnohých údajov najväčšieho námestia na Slovensku a dominuje mu baroková veža s výškou 49 metrov.



Veža kostola má štyri balkóny, ktoré sú orientované na všetky svetové strany. Z ochodze balkónov je vo výške 21,5 metra nádherný výhľad na mesto Zvolen, Pustý hrad, ale aj hrebene Kremnických vrchov, Veľkej Fatry či Nízkych Tatier. Vo veži kostola sa nachádza 2,5-tonový zvon z roku 1822.