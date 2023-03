Zvolenský zámok čaká oprava kanalizácie aj archeoprieskum

Zvolen 7. marca (TASR) – Vstup do priestorov Zvolenského zámku bude počas nadchádzajúcej sezóny obmedzený. Dôvodom je havária kanalizačného potrubia a jeho nutná oprava. Zároveň sa má v časti zámku vykonať archeologický prieskum. Preto sa na nádvorí tento rok neuskutočnia ani Zámocké hry zvolenské. Pre TASR to uviedla riaditeľka zvolenského pracoviska Slovenskej národnej galérie Erika Trnková.



"Prvotná iniciatíva archeologického výskumu vzišla priamo z Ministerstva kultúry SR, od generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Radoslava Ragača," uviedla Trnková. "My túto iniciatívu vítame aj vzhľadom na aktuálnu situáciu, keďže kanalizácia na zámku je v havarijnom stave," priblížila.



Galérii podľa nej z ministerstva sľúbili, že v rámci daného výskumu sa opraví aj časť takmer už nefunkčnej kanalizácie. "O tomto zámere sme informovali Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, ktorý zámer odsúhlasil a rovnako nariadil vykonať záchranný archeologický výskum," pripomenula. Naposledy sa archeologický prieskum konal na vnútornom nádvorí zámku v 60. rokoch uplynulého storočia.



Všetky podrobnosti týkajúce sa začiatku prác, ich trvania, rozsahu, termínov dokončenia i obmedzení pre návštevníkov galéria ešte nevedela špecifikovať. "Čakáme na vyjadrenie ministerstva kultúry týkajúce sa alokácie finančných prostriedkov," dodala.



Zámok by však podľa nej už nutne potreboval aj generálnu obnovu. Niektoré časti, ako napríklad strecha, sú v havarijnom stave. "Zo strechy už v niektorých častiach zateká aj do priestorov, kde sú uložené zbierky," podotkla. V stave z polovice 20. storočia je tiež elektroinštalácia a potrebné by bolo venovať sa aj omietkam a celkovému vzhľadu zámku.



Ako riaditeľka ďalej uviedla, nadriadené inštitúcie sú o tomto stave dlhodobo informované. "Aktuálne sa počíta s tým, že o financovanie rekonštrukcie zámku sa ministerstvo kultúry bude uchádzať z plánu obnovy," povedala. Predbežne alokovaná suma určená na obnovu objektu je bezmála 40 miliónov eur.



Na Zvolenskom zámku boli počas uplynulých rokov uložené zbierky bratislavskej SNG, ktorá prechádzala rekonštrukciou. Teraz by sa obrazy mali postupne sťahovať späť. V Kapitánskom dome je už niekoľko rokov umiestnené moderné digitalizačné pracovisko SNG.