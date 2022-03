Zvolen 4. marca (TASR) – Mesto Zvolen vyčlení na pomoc pre občanov Ukrajiny 30.000 eur. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na piatkovom rokovaní mestského zastupiteľstva, pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že uznesenie o vyčlenení finančných prostriedkov prijalo zastupiteľstvo jednomyseľne. Ako dodal, uvedené výdavky sú viazané na konkrétny účel. „Mesto ich bude môcť použiť v súvislosti so zabezpečením dopravy, ubytovania, stravovania, sociálnych služieb i nákupu hygienických, ochranných či dezinfekčných prostriedkov,“ spomenul s tým, že výdavky majú slúžiť aj na zabezpečenie voľnočasových aktivít.



Podľa neho z uvedenej sumy sa bude môcť financovať aj vytvorenie prípadných nových záchytných a servisných miest vo Zvolene. Slúžiť by mohli pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú do mesta.



Samospráva zároveň vyhlásila zbierku materiálnej pomoci pre ľudí na ukrajinskom Užhorode. Vyplýva to z oznámenia na oficiálnej webstránke mesta. Súčasťou je aj zoznam vecí, ktoré môžu občania priniesť do Domu služieb na Ulici Jozefa Kozáčeka. Zbierka trvá od piatka do nedele 6. marca od 9.00 do 19.00 h. Mesto pripomína, že veci, ktoré nepatria do zoznamu, prijímať nebude.