Zvolen vydal na referendum 256 hlasovacích preukazov

Zvolen 20. januára (TASR) – Mesto Zvolen vydalo do piatka celkovo 256 preukazov voličom, ktorí majú záujem hlasovať v sobotňajšom (21. 1.) referende mimo miesta svojho trvalého pobytu. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že ktorýkoľvek volič s trvalým pobytom na území mesta Zvolen mohol o tento doklad požiadať až do piatka do 12.00 h. V meste bude počas referenda podľa neho zriadených celkovo 38 volebných okrskov.



O hlasovací preukaz mohol požiadať len volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.



Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.