Zvolen vyhlási súťaž na obnovu a prístavbu plavárne

Zvolen 28. júna (TASR) - Mesto Zvolen vyhlási verejné obstarávanie na rekonštrukciu a prístavbu svojej plavárne. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že o tom rozhodli mestskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva.



Ako uviedol, zo súťaže bude konečný návrh stvárnenia. "Prihlásiť sa do nej môžu architekti so svojimi návrhmi, predkladať ich môžu až do konca septembra," spresnil s tým, že mesto si určilo základné požiadavky, ktoré musia byť rešpektované. Patrí medzi ne veľkosť bazénov a aj zelená strecha či ďalšie prevádzky, ktoré by mali byť v budove umiestnené.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že súčasná prevádzka plavárne je neekologická a spotreba energií je vysoká. V existujúcom objekte by chceli prebudovať existujúci 25-metrový bazén na detský a rekreačný. Pribudnúť by mal aj tobogan s bazénom, sauny i priestor pre odpočinok. V prístavbe by mal byť 25-metrový bazén s desiatimi plaveckými dráhami a hľadisko pre divákov.



Ak by podľa primátora stavali 50-metrový bazén, nebol by priestor na potrebné parkovanie. "Museli by sme tak pristúpiť k výstavbe parkovacieho domu. Rozdiel v investícii by už predstavoval minimálne 3,5 milióna eur," konštatoval s tým, že prevádzka väčšieho bazéna by bola o 175.000 eur ročne drahšia aj so zohľadnením počtu návštevníkov. "Tento rozdiel vyžaduje ročné splátky vyššie o pol milióna eur po dobu 12 rokov. Obyvateľov by to stálo viac o šesť milión eur len za prvých 12 rokov prevádzky," ozrejmil návrh 25-metrového bazéna.