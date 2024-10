Zvolen 4. októbra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlási verejné obstarávanie na upratovanie vo svojich objektoch. Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky s elektronickou aukciu je 378.764 eur bez DPH. Zmluva bude na obdobie dvoch rokov. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Dôvodová správa uvádza, že samospráva v súčasnosti zabezpečuje upratovanie objektov mesta vlastnými pracovníkmi v budovách, ktoré využíva na vlastnú činnosť. Patria medzi ne napríklad mestský úrad, stará radnica a komunálne stredisko. Súčasťou sú však aj prenajímané nebytové priestory ako dom služieb a kino v Podborovej.



Zároveň sú to aj služby občanom, a to verejné toalety i sobášna sieň. Samospráva podotýka, že pre viaceré faktory je najlepším spôsobom zabezpečiť upratovanie dodávateľom tejto služby. Vysvetľuje, že dôvodmi sú napríklad zvýšené potreby a požiadavky na upratovanie i rôznorodosť a zmena prevádzkovej doby v objektoch. Zdôrazňuje, že je to aj nedostatok pracovnej sily či potreba upratovania v rôznych časoch počas dňa vrátane víkendov.



Po zadefinovaní potrieb urobil úrad prieskum trhu, na základe ktorého získal údaje od troch obchodných spoločností. Podotýka, že priemerom týchto hodnôt získal predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je na úrovni 189.382 eur bez DPH na jeden rok.



Návrh označila za správny poslankyňa Martina Mészáros Bariaková. Podľa nej je to obstaranie činnosti, ktorú samospráva momentálne nevie sama efektívne robiť. Ako problém vidí zabezpečenie pracovnej sily i jej následne riadenie, víta jeden zodpovedný subjekt za poriadok. Nesúhlasil však poslanec Jaroslav Stehlík. Ako povedal, zabezpečenie vo vlastnej réžii dávalo možnosť zapojiť do pracovného procesu aj občanov, ktorí inak nemajú šancu zamestnať sa.