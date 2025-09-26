< sekcia Regióny
Zvolen vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom Fun zóny na námestí
Autor TASR
Zvolen 26. septembra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom Fun zóny na Námestí SNP. O ponuke na prenájom svojho majetku informuje na oficiálnej webstránke. Zároveň však chce samospráva v prípade záujmu tento priestor využívať aj na svoje podujatia.
Pripomína, že nájom je na dobu určitú, najdlhšie však do 20. septembra 2033. Minimálne ročné nájomné je 300 eur. Okrem nájomného sa v prenajímaných priestoroch bude uhrádzať zálohová platba za energie.
Účelom nájmu je funkčné využitie priestoru pre širokú verejnosť, poskytovanie reštauračných služieb i zabezpečovanie a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí. Nájomca si na vlastné náklady zabezpečí napríklad mobiliár, zariadenie a vybavenie obslužného pultu. Jeho povinnosťou bude na vlastné náklady zabezpečovať upratovanie zóny a starať sa o zeleň. Zároveň podľa oznámenia zoberie na vedomie, že mesto tam bude organizovať septembrový Zvolenský jarmok a prevádzkovať mobilnú ľadovú plochu. „Nájomca je povinný zabezpečovať a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia, a to minimálne desať v príslušnej letnej sezóne,“ objasňuje. Neuskutočnenie požadovaného počtu v danej letnej sezóne bude dôvodom na výpoveď nájomnej zmluvy.
Záujemcovia môžu predkladať návrhy do 24. októbra do 12.00 h. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, osobne alebo poštou.
Fun zóna na zvolenskom námestí pre ľudí počas leta organizuje športové a kultúrne podujatia, slúži tiež na oddych i premietanie filmov pod holým nebom. V zime tam bola ľadová plocha, navštevovali ju hlavne deti a mladá generácia. Klzisko bolo k dispozícii bezplatne sedem dní v týždni, prenajať si ju mohli aj amatérske hokejové tímy.
