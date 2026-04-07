Zvolen vyhlásil obstarávanie na obnovu zelene v areáli Borová hora
Výsledkom prác má byť skrášlenie parku.
Autor TASR
Zvolen 7. apríla (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na obnovu zelene v areáli Borová hora. Výsledkom prác má byť skrášlenie parku. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 640.271 eur bez DPH.
Jej predmetom sú stavebné práce, s ktorými súvisia krajinná architektúra, drobná architektúra i osvetlenie areálu. Súčasťou sú aj kamerový systém, vodohospodárske stavby, elektrická a vodovodná prípojka. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 29. apríla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Hovorkyňa mesta Zvolen Michaela Pšenáková dodala, že v súčasnosti má samospráva vydané stavebné povolenie. Spresnila, že prvé práce na Borovej hore by sa mohli rozbehnúť v júni. Projekt rekonštrukcie zelene schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Obnovu zelene budú financovať zo zdrojov Programu Slovensko, mesto na ňu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 455.926 eur.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že rekonštrukcia zelene v areáli znamená výsadbu nových drevín a trvalkových záhonov. Súčasťou bude aj obnova trávnikov a chodníkov. „Tie budú z priepustných materiálov, aby sa posilnili biodiverzita a funkcia zadržiavania vody v krajine. K jazeru vybudujú mólo, osadia lavičky a ďalší parkový mobiliár,“ objasnil. V rámci stavebných prác podľa neho zbúrajú malé schátrané objekty a jeden z nich prerobia na čitáreň.
Areál Borovej hory na sídlisku Podborová chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohu malého parku.
