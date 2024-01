Zvolen vyhlásil obstarávanie na prestavbu Materskej školy 1. mája

Zvolen 5. januára (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na prestavbu Materskej školy 1. mája. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.958.710 eur bez DPH.



Budovu nad zvolenskou nemocnicou pre zlý technický stav zbúrajú a na jej mieste vyrastie nová stavba. Projekt počíta aj so zvýšením kapacity. Samospráva má pripravený projekt a primátor Vladimír Maňka verí, že na jar by mohli začať stavať novú škôlku. Rýchlosť postupu prác by podľa neho mala byť zaručená tým, že pôjde o drevostavbu a tiež možnosťou stavať na pôvodných základoch.



Súčasný priestor pre deti je zo začiatku 80. rokov. "V prípade takej starej stavby je to vek na hranici životnosti. Odzrkadľuje sa to v potrebe neustálych opráv, taktiež vo vysokých tepelných stratách, a tým pádom aj vo vysokých nákladoch na vykurovanie," objasnila vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Dodala, že najviditeľnejšími nedostatkami sú rozsiahle praskliny na vonkajších i vnútorných stenách. "Keď si prerátame, koľko by stála komplexná rekonštrukcia, najrozumnejšie je odstrániť pôvodnú budovu a nahradiť ju novou," zhrnula. Znalecký posudok ukázal riziko ohrozenia zdravia detí v prípade narušenia stien a stropov škôlky, v ktorých sa nachádza azbest.



Výstavbu chce samospráva financovať z eurofondov. "Budeme sa uchádzať o prostriedky z plánu obnovy. Podľa prepočtov by malo ísť o príspevok vo výške 17.400 eur na dieťa. Ak počítame s kapacitou 120 detí, pôjde o viac ako dva milióny eur," poznamenal primátor.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.