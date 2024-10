Zvolen vyhlásil verejné obstarávanie na upratovanie objektov

Zvolen 22. októbra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na upratovanie vo svojich objektoch. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že to bude elektronická aukcia.



Pripomína, že je to proces, ktorý využíva elektronické systémy na predkladanie nových cien smerom nadol. "Minimálny rozdiel zmeny celkovej ceny za zákazku je stanovený na 3000 eur," objasňuje. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 18. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH vyjadrená v eurách. Obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky.



Zmluva mesta s víťazom súťaže bude na obdobie dvoch rokov. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky s elektronickou aukciu je 378.764 eur bez DPH.



Dôvodová správa uvádza, že samospráva v súčasnosti zabezpečuje upratovanie objektov mesta vlastnými pracovníkmi v budovách, ktoré využíva na vlastnú činnosť. Patria medzi ne napríklad mestský úrad, stará radnica a komunálne stredisko. Súčasťou sú však aj prenajímané nebytové priestory ako dom služieb a kino v Podborovej.



Zároveň sú to aj služby občanom, a to verejné toalety i sobášna sieň. Samospráva podotýka, že pre viaceré faktory je najlepším spôsobom zabezpečiť upratovanie dodávateľom tejto služby. Vysvetľuje, že dôvodmi sú napríklad zvýšené potreby a požiadavky na upratovanie i rôznorodosť a zmena prevádzkovej doby v objektoch. Zdôrazňuje, že je to aj nedostatok pracovnej sily či potreba upratovania v rôznych časoch počas dňa vrátane víkendov.



Po zadefinovaní potrieb urobil úrad prieskum trhu, na základe ktorého získal údaje od troch obchodných spoločností. Podotýka, že priemerom týchto hodnôt získal predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je na úrovni 189.382 eur bez DPH na jeden rok.