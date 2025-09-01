< sekcia Regióny
Zvolen vyhlásil verejné obstarávanie na obnovu hromadnej dopravy
Predmetom zákazky sú stavebné práce.
Autor TASR
Zvolen 1. septembra (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na prvú etapu modernizácie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 284.232 eur bez DPH.
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu a výstavbu zálivov na zastavenie na uliciach Janka Alexyho a Okružná na sídlisku Sekier. V prvej lokalite je existujúci stav mestskej komunikácie nevyhovujúci, napríklad pre mrazy a vysoké teploty, ktoré spôsobujú degradáciu povrchu. „Chodníky vplyvom času a pôsobenia tlaku podľahli opotrebeniu a prasklinám,“ informovala dôvodová správa v materiáli pre mestských poslancov na letné zasadnutie zastupiteľstva.
Ako ďalej uviedla, v riešenej lokalite na Okružnej ulici stojí autobus MHD na miestnej komunikácii, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. Taktiež, že nemá prvky zabezpečenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. septembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru na podporu verejnej osobnej dopravy. Samospráva získala nenávratný finančný príspevok (NFP) 334.900 eur. Žiadosť o NFP podala v rámci výzvy Programu Slovensko, ktorá sa zameriavala na podporu rozvoja udržateľnej mobility.
Nákladmi sú vybudovanie a rekonštrukcia zálivov na zastavenie i obnova chodníkov. Súčasťou je aj osadenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia i vloženie varovných a signálnych pásov. Medzi náklady patria aj vyznačenie existujúcej autobusovej zastávky a stavebný dozor. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v júli schválilo zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Poslanci rozhodli, že to bude vo výške 32.290 eur. „Neoprávnené výdavky sú na vybudovanie kolmých a pozdĺžnych parkovacích stojísk,“ objasnila dôvodová správa.
