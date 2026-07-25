< sekcia Regióny
Zvolen vyhlásil zbierku na letný tábor pre deti z ukrajinského Rivne
V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu začala zvolenská samospráva zbierať financie na pomoc partnerskému mestu už v roku 2022.
Autor TASR
Zvolen 25. júla (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku na letný tábor pre deti z ukrajinského Rivne. Samospráva tak nadväzuje na predchádzajúce aktivity, keď vďaka pomoci Zvolenčanov smerovala na Ukrajinu humanitárna pomoc či elektrocentrály. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spolupráca miest Zvolen a Rivne má korene už v 90. rokoch minulého storočia. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu začala zvolenská samospráva zbierať financie na pomoc partnerskému mestu už v roku 2022. Zvolenčania odvtedy partnerom z Ukrajiny pomohli už viackrát, a to napríklad v časoch, keď raketové útoky zničili energetický systém a zasiahli kritickú infraštruktúru.
„Vďaka finančným darom sa vtedy vyzbieralo takmer 2511 eur. Príspevky sme použili čiastočne na financovanie prepravy humanitárnej pomoci do mesta Dnipro a na nákup elektrocentrál do mesta Rivne,“ uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka.
Verejná zbierka zvolenskej samosprávy je tentokrát zameraná na organizáciu letného tábora pre deti z mesta Rivne. Vyzbierané financie by umožnili 30 ukrajinským deťom oddýchnuť si od následkov vojny priamo na strednom Slovensku, na projekte spolupracuje aj platforma Ľudskosť či nezisková organizácia Človek v ohrození.
„Deti plánujú zobrať na Pustý hrad, na výlet do Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice, čaká ich tiež mnoho športových aktivít v hotelovom komplexe vo Zvolene. S ubytovaním a stravovaním pomôže Banskobystrický samosprávny kraj, náklady spojené s aktivitami, dopravou a presunmi bude hradiť mesto Zvolen práve z tejto dobrovoľnej zbierky,“ priblížila Pšenáková s tým, že informácie o transparentnom účte sú dostupné na webe mesta.
Spolupráca miest Zvolen a Rivne má korene už v 90. rokoch minulého storočia. V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu začala zvolenská samospráva zbierať financie na pomoc partnerskému mestu už v roku 2022. Zvolenčania odvtedy partnerom z Ukrajiny pomohli už viackrát, a to napríklad v časoch, keď raketové útoky zničili energetický systém a zasiahli kritickú infraštruktúru.
„Vďaka finančným darom sa vtedy vyzbieralo takmer 2511 eur. Príspevky sme použili čiastočne na financovanie prepravy humanitárnej pomoci do mesta Dnipro a na nákup elektrocentrál do mesta Rivne,“ uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka.
Verejná zbierka zvolenskej samosprávy je tentokrát zameraná na organizáciu letného tábora pre deti z mesta Rivne. Vyzbierané financie by umožnili 30 ukrajinským deťom oddýchnuť si od následkov vojny priamo na strednom Slovensku, na projekte spolupracuje aj platforma Ľudskosť či nezisková organizácia Človek v ohrození.
„Deti plánujú zobrať na Pustý hrad, na výlet do Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice, čaká ich tiež mnoho športových aktivít v hotelovom komplexe vo Zvolene. S ubytovaním a stravovaním pomôže Banskobystrický samosprávny kraj, náklady spojené s aktivitami, dopravou a presunmi bude hradiť mesto Zvolen práve z tejto dobrovoľnej zbierky,“ priblížila Pšenáková s tým, že informácie o transparentnom účte sú dostupné na webe mesta.