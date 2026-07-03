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Zvolen vyrovná pozemky pod budúcou cyklotrasou z centra na Sekier
Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák uviedol, že na uvedenú stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia.
Autor TASR
Zvolen 3. júla (TASR) - Mesto Zvolen vyrovná majetkové vzťahy k pozemkom pod pripravovanou cyklotrasou z centra mesta na Sekier podľa projektovej dokumentácie. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta s tým, že trasa sa týka 34 pozemkov v súkromnom vlastníctve.
Dodala, že ju vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov. Dĺžka trasy v prvom úseku cesty pre cyklistov z Višňovského ulice cez Jesenského po konečnú zastávku mestskej hromadnej dopravy na priehrade predstavuje 3880 metrov. Mojžišová spresnila, že plynulý bezbariérový prechod cez most ponad železničnú trať zabezpečia betónové príjazdové rampy postavené na obidvoch stranách mosta. V súčasnosti tam podľa samosprávy musia cyklisti vynášať bicykle po schodoch. Mesto zdôraznilo, že predĺženie lávky ponad cestu na Jesenského ulici je nereálne, nedovolia to priestorové možnosti. Pripomína tiež, že trasa pre cyklistov si vyžiada aj zložité preloženia inžinierskych sietí a tiež pretláčanie vysokého napätia popod železničné koľajnice.
Samospráva konštatuje, že je to zatiaľ prvá vetva cyklotrasy v smere na Sekier, ktorá má prioritne zjednodušiť prejazd po železničnom moste. Druhá vetva bude viesť z lokality Na Štepnici pod zámkom, odkiaľ bude pokračovať k areálu železničných a opravovní a strojární po hrádzi rieky Slatina. Táto vetva vzíde z výstavby protipovodňových opatrení na rieke Slatina. Bude slúžiť ako obslužná komunikácia v prípade budúcej údržby, po dokončení stavby to bude cyklotrasa.
Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák uviedol, že na uvedenú stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia. Pre vydanie stavebného povolenia treba doriešiť majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov, ako aj problematiku prečerpávania odpadových vôd počas povodňových prietokov v miestach existujúcich odľahčovacích komôr.
Poznamenal, že predmetná stavba cyklistického chodníka nezasahuje do pripravovaných protipovodňových opatrení v plánovanej lokalite. Časť územia, na ktorom je situovaný cyklistický chodník, môže byť pri prietoku zaplavená vodami z korýt vodných tokov Slatina a Pomiaslo.
Dodala, že ju vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov. Dĺžka trasy v prvom úseku cesty pre cyklistov z Višňovského ulice cez Jesenského po konečnú zastávku mestskej hromadnej dopravy na priehrade predstavuje 3880 metrov. Mojžišová spresnila, že plynulý bezbariérový prechod cez most ponad železničnú trať zabezpečia betónové príjazdové rampy postavené na obidvoch stranách mosta. V súčasnosti tam podľa samosprávy musia cyklisti vynášať bicykle po schodoch. Mesto zdôraznilo, že predĺženie lávky ponad cestu na Jesenského ulici je nereálne, nedovolia to priestorové možnosti. Pripomína tiež, že trasa pre cyklistov si vyžiada aj zložité preloženia inžinierskych sietí a tiež pretláčanie vysokého napätia popod železničné koľajnice.
Samospráva konštatuje, že je to zatiaľ prvá vetva cyklotrasy v smere na Sekier, ktorá má prioritne zjednodušiť prejazd po železničnom moste. Druhá vetva bude viesť z lokality Na Štepnici pod zámkom, odkiaľ bude pokračovať k areálu železničných a opravovní a strojární po hrádzi rieky Slatina. Táto vetva vzíde z výstavby protipovodňových opatrení na rieke Slatina. Bude slúžiť ako obslužná komunikácia v prípade budúcej údržby, po dokončení stavby to bude cyklotrasa.
Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák uviedol, že na uvedenú stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia. Pre vydanie stavebného povolenia treba doriešiť majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov, ako aj problematiku prečerpávania odpadových vôd počas povodňových prietokov v miestach existujúcich odľahčovacích komôr.
Poznamenal, že predmetná stavba cyklistického chodníka nezasahuje do pripravovaných protipovodňových opatrení v plánovanej lokalite. Časť územia, na ktorom je situovaný cyklistický chodník, môže byť pri prietoku zaplavená vodami z korýt vodných tokov Slatina a Pomiaslo.