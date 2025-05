Zvolen vyšla zimná údržba na takmer 742.000 eur

Zvolen 29. mája (TASR) - Mesto Zvolen vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2024/2025 na takmer 742.000 eur. Vyplýva to z materiálu, v ktorom ju samospráva vyhodnocuje a predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva.



Podľa návrhu uznesenia, ktorým sa budú zvolenskí poslanci zaoberať na júnovom zasadnutí, údržbu počas zimy robilo mesto približne na 102 kilometroch miestnych ciest a 124 kilometroch chodníkov. Vykonávali ju tri subjekty - spoločnosť Valtec so sídlom v Lieskovci, Service plus a Stredisko komunálnych služieb. Každý z nich sa zaoberal inou časťou mesta, inými ulicami či chodníkmi. Valtec sa stal víťazom verejnej súťaže na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Zmluva je na obdobie rokov 2024 až 2028.



Materiál ďalej informuje, že spolu v zimnom období 2024/2025 zaznamenali vo Zvolene 11 dní sneženia. Dodáva, že v oblasti na Kráľovej a v Sekierskej doline bolo počasie chladnejšie s viacerými výjazdmi techniky. Konštatuje, že celé zimné obdobie sa prejavilo nižším počtom dní so snehovými zrážkami a veľakrát boli na zimu vysoké teploty. Bolo to však s vyšším počtom dní s poľadovicou a mrznúcimi hmlami. Uvádza sa v ňom tiež, že ranné hmly a chladnejšie počasie boli najmä v januári a vo februári.



Dôvodová správa k prerokovaniu návrhu porovnáva aj sumy zimnej údržby vo Zvolene v minulých rokoch. Predošlá s 13 dňami sneženia bola za takmer 740.000 eur. V sezóne 2022/2023, keď zaznamenali 15 dní sneženia, vyšla údržba na takmer 762.000 eur. Zima 2019/2020 s deviatimi dňami sneženia sa skončila s účtom 397.039 eur. Keď počas zimy 2017/2018 padal sneh 50 dní, stálo to vyše 626.000 eur.