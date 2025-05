Zo Zvolena zmizlo od začiatku roka 395 voľne pohodených striekačiek

Zvolen 5. mája (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo za prvé štyri mesiace tohto roka 395 voľne pohodených injekčných striekačiek. TASR o tom informovala Dominika Šifferová, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá. Ďalších 329 pochádzalo z bezpečnostných škatúľ Fixpoint.



Dodala, že lokality, kde najčastejšie nachádzajú pohodené striekačky, sú park pri plavárni, okolie obchodného domu nad námestím a Kuzmányho nábrežie. Spomenula, že za posledných šesť mesiacov vyzbierali 625 voľne pohodených striekačiek, z bezpečnostných škatúľ ich zlikvidovali 357. Ako ďalej uviedla, momentálne majú v programe jedného stáleho dobrovoľníka a ju ako koordinátorku programu.



Z verejných priestorov Zvolena odstránili v uplynulom roku 1729 voľne pohodených injekčných striekačiek. Z celkového množstva pochádzalo 580 z bezpečnostných škatúľ. Väčšina z nich však bola z užívania návykových látok. V roku 2024 monitorovali exponované lokality, a to jedenkrát do mesiaca. Počas tejto aktivity zlikvidovali 1094 pohodených striekačiek, čo predstavuje 60 percent z celkového ročného počtu.



Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdajú do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete či na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com. Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení.