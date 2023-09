Z verejných priestorov Zvolena zmizlo za polrok 464 striekačiek

Zvolen 19. septembra (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen zmizlo za prvých šesť mesiacov tohto roka 464 voľne pohodených injekčných striekačiek. Pre TASR to uviedla Michaela Jombíková Janáková, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.



Ako uviedla, 118 z nich pochádzalo zo zberných nádob, 202 zozbierali pracovníci a dobrovoľníci pri pravidelných zberoch. Ďalších 144 striekačiek zlikvidovali na základe hlásení od obyvateľov mesta Zvolen. "Aktuálne sa do programu zapájajú traja dobrovoľníci, ktorí sa každý mesiac zúčastňujú na sledovaní a zisťovaní údajov v uliciach mesta," poznamenala.



Dodala, že v apríli tohto roka komunita v spolupráci s mestom osadila zbernú nádobu na sídlisku Sekier. Je to v poradí tretia zberná nádoba na použité injekčné striekačky a ihly vo Zvolene. Ďalšie dve sa nachádzajú na autobusovej stanici a na sídlisku Západ-Tepličky. Najvyťaženejšia je tá pri centre mesta, na autobusovej stanici. "Za prvých šesť mesiacov tohto roka do nej obyvatelia vhodili 96 injekčných striekačiek," objasnila. Najčastejšie lokality, kde nachádzajú pohodené striekačky, sú park za plavárňou, sídliská Západ-Tepličky a Sekier a lokalita Hať Podharajch.



Bezpečnostná nádoba je určená na likvidáciu injekčných striekačiek a ihiel rôzneho druhu. "Je tu pre širokú verejnosť, ktorá sa chce zachovať zodpovedne a prispieť tak k ochrane verejného zdravia v meste," podotkla Jombíková Janáková.



Vysvetlila, že pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. "Túto nádobu následne odovzdáme do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú," ukončila. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 917 906 823.



Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení.