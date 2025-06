Za 1,3 milióna eur pretvoria Pustý hrad na cieľ kultúrneho turizmu

Zvolen 19. júna (TASR) - Mesto Zvolen získalo 1,3 milióna eur na projekt, ktorý pretvorí Pustý hrad na plnohodnotný cieľ kultúrneho turizmu. Bude to so zázemím a službami, ktoré pri ňom doteraz chýbali. Samospráva o tom vo štvrtok informovala na svojej oficiálnej webstránke.



Dodala, že na kopci nad Zvolenom vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Mesto bude robiť projekt vďaka eurofondom. „Máme oficiálne potvrdenie o poskytnutí dotácie,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka. Poznamenal, že koncom mesiaca bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať zámer vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa prác.



Ako ďalej uviedol, bude to predovšetkým vybudovanie replík dvoch dobových stavieb. Prvou z nich je peňazokazecká dielňa, ktorej produkty v podobe falošných mincí archeológovia nachádzajú v rôznych častiach hradu dodnes. Stavba okrem iného získa funkciu zázemia práve pre archeológov a poskytne im lepšie podmienky pri práci na obnove národnej kultúrnej pamiatky.



Súčasťou Horného hradu bola kedysi aj kovolejárska dielňa, v ktorej sa vyrábali meče či hroty šípov. Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že jej replika bude obsahovať napríklad veľkú pec. Pripomenie prostredie, v ktorom pôsobili kováči. Stavba bude podľa neho praktická. „Návštevníci budú môcť jej priestory využívať napríklad na občerstvenie, čo sa hodí najmä v prípade nepriaznivého počasia,“ podotkol.



Mesto pripomína, že k budovaniu povedomia o Pustom hrade prispeje aj nové informačné centrum. Pripravujú tiež možnosť pravidelných komentovaných prehliadok areálu. V priestoroch hradného paláca na Hornom hrade vznikne trvalá expozícia nálezov. Podporí informovanosť návštevníkov a bude slúžiť ako prezentácia práce archeológov. Práce sa podľa samosprávy dotknú aj veže Dolného hradu. Rekonštrukcia umožní organizáciu menších kultúrnych podujatí ako sú premietania filmov či hudobné vystúpenia. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.



Pustý hrad nad Zvolenom je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. Je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta. Primátor poznamenal, že jeho návštevnosť rastie a keď ukončia investíciu, bude podľa neho ešte vyššia.