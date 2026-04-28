Utorok 28. apríl 2026
Zvolen začína s rekonštrukciou Pribinovej ulice na sídlisku Sekier

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Mesto Zvolen začína s rekonštrukciou Pribinovej ulice na sídlisku Sekier, ktorá prinesie aj nové parkovacie miesta. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

Najskôr obnovia chodník v dĺžke 127 metrov, ktorý bude namiesto súčasného asfaltu pokrývať zámková dlažba. Upravia aj časť vozovky jednosmernej cesty. Vyfrézujú povrch, vyrovnajú podklad a doplnia kryt z asfaltového betónu. „Pri vjazde do obchodného centra vybudujú novú plochu s vytvorením 15 šikmých parkovacích miest. S existujúcimi ich bude v tomto úseku dovedna 35,“ poznamenal Ján Šramko z oddelenia investícií mestského úradu.

V celom rekonštruovanom priestore navrhli bezbariérové opatrenia pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Okrem toho chodník doplnia o signálny a varovný pás. Rekonštrukciu za 70.000 eur majú ukončiť do konca augusta. „Prosíme obyvateľov sídliska a vodičov prechádzajúcich týmto úsekom o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť počas prác,“ reaguje mesto.

Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen uviedla, že mesto plánuje aj rekonštrukciu chodníkov na Nográdyho ulici na sídlisku Západ. Obnoviť chcú úsek pri bytových domoch v blízkosti Stavebného bytového družstva. Opravia poškodenú dlažbu na chodníkoch vrátane vstupov do vchodov bytoviek, stojisko pre kontajnery a existujúce parkovisko. Možnosti parkovania rozšíria o päť nových miest. „Súčasťou prác bude obnova asfaltového povrchu na ceste. Pôvodný v úseku dlhom približne 60 metrov vyfrézujú a natiahnu nový,“ priblížil Jakub Havlík z oddelenia investícií mestského úradu.

Povrch chodníkov bude zo zámkovej dlažby. Asfalt z plôch pri pieskovisku vybúrajú a priestor zatrávnia. Zeleň tak pribudne na ploche veľkej 410 štvorcových metrov. Rekonštrukčné práce majú ukončiť do konca októbra.
Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka