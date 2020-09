Zvolen 25. septembra (TASR) - Vo Zvolene sa začína rekonštrukcia predstaničného námestia, čo spôsobí dopravné obmedzenia. „Parkovisko pred budovou železničnej stanice bude počas výstavby uzatvorené, do jeho priestoru sa presunú neďaleké zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Vodičov na zmeny upozorňuje dopravné značenie, ktoré vidieť už z neďalekého kruhového objazdu,“ informoval o tom TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



„Zákaz odbočenia k parkovisku železničnej stanice sa vzťahuje na všetky autá okrem MHD a dopravnej obsluhy. Na tomto mieste sa budú otáčať autobusy a zároveň tam budú zastávky pre linky MHD číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 14 smerujúce na sídliská Sekier, Zlatý Potok a Podborová,“ spresnil referent pre dopravu zvolenského mestského úradu Dušan Gdovin. Cestujúci autobusom tak budú od utorka (29. 9.) nastupovať na opačnej strane stanice, než boli zvyknutí doteraz.



Parkovisko sa zároveň stáva jediným vstupným miestom pre vjazd ťažkej techniky, ako aj pre prípadný zásah záchranných zložiek. Aj preto ho v týchto dňoch aj za asistencie polície opúšťajú posledné autá. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby si všímali nové dopravné značenie a rešpektovali ho.



„Dočasné zrušenie parkoviska a presun zastávok MHD sú nevyhnutné pre rýchlosť a plynulosť prác. A hoci tento krok pravdepodobne vyvolá istú mieru nepohody u cestujúcich, odmenou za trpezlivosť bude pre všetkých Zvolenčanov moderné predstaničné námestie s vydláždenými plochami, väčším množstvom zelene či rozľahlejším parkoviskom. Po novom by sa naň dokonca malo zmestiť dvakrát toľko vozidiel, ako je to dnes,“ uviedol hovorca mesta Zvolen.



Hlavný architekt mesta Peter Kašša doplnil, že na nové predstaničné námestie budú autobusy schádzať priamo z Ulice T. G. Masaryka.