Zvolen začne od nového roka vyberať miestny poplatok za rozvoj
Autor TASR
Zvolen 3. novembra (TASR) - Mesto Zvolen začne od nového roka vyberať miestny poplatok za rozvoj. Pre vybrané stavby to bude suma 20 eur za štvorcový meter. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Uznesenie uvádza, že to bude pre stavby na bývanie i pre ostatné kategórie. Budú to stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky i stavby pre vodné hospodárstvo. Rovnaká suma platí aj pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie, vrátane tých na vlastnú administratívu. Sadzby poplatku za rozvoj ustanovujú za každý aj začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo všetkých katastrálnych územiach Zvolena.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov pripomína, že Zvolen v posledných rokoch čelí zvýšenému tlaku na rozvoj územia pre novú bytovú i komerčnú výstavbu. „Nové developerské projekty prinášajú do niektorých častí mesta nových obyvateľov a užívateľov, čo so sebou prináša zvýšené nároky na dopravnú a technickú infraštruktúru,“ objasňuje. Pripomína, že s tým súvisia aj kapacity materských a základných škôl, parkovanie, verejné priestranstvá a zeleň.
Výnos z poplatku za miestny rozvoj je príjmom do rozpočtu mesta. Zákon umožňuje obciam a mestám zaviesť tento poplatok ako nástroj, ktorým sa na financovaní potrebnej infraštruktúry podieľajú aj investori a developeri, nielen samotné mesto zo svojho rozpočtu.
Cieľom zavedenia poplatku vo Zvolene je napríklad aj to, že časť nákladov na infraštruktúru budú niesť tí, ktorí svojou výstavbou tieto náklady vyvolávajú. „Poplatok vytvorí predvídateľný príjem, ktorý môžeme využiť na kapitálové investície,“ zdôrazňuje správa. Pripomína, že výnos možno použiť len na kapitálové výdavky, ktoré súvisia s technickou a občianskou vybavenosťou v danom území.
Správa ďalej dodáva, že mesto zverejní informáciu o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za predchádzajúci kalendárny rok. Bude to každoročne na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. Nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2026.
