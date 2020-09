Základné školy v správe mesta Zvolen fungujú v riadnom režime

Zvolen 23. septembra (TASR) – Všetkých šesť zvolenských základných škôl v správe mesta funguje v riadnom režime. Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. „Vyučovací proces je bez výraznejších problémov a bez nutnosti hygienických opatrení nad rámec tých, ktoré ministerstvo školstva stanovilo pre zelený režim,“ dodal.



Z oranžového do zeleného režimu prešla v utorok Základná škola Janka Alexyho vo zvolenskom Sekieri. Štyria učitelia, s ktorými bol nakazený pedagóg v priamom kontakte, ochorenie COVID-19 nemajú. „Učitelia boli v pondelok (21. 9.) otestovaní, nový koronavírus nepotvrdili ani u jedného z nich,“ informoval hovorca. Jednému z pedagógov školy potvrdili COVID-19 a škola sa dostala do oranžového režimu. V domácej karanténe boli štyria učitelia, s ktorými bol nakazený človek v priamom kontakte.



Spomínaných šesť základných škôl navštevuje spolu 3215 žiakov.