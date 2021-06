Zatiaľ nie je jasné, či sa zvolenské kúpalisko Neresnica dočká obnovy

Zvolen 18. júna (TASR) – Zatiaľ nie je jasné, či sa letné kúpalisko Neresnica vo Zvolene dočká obnovy. „Mesto sa plánuje k tejto téme vrátiť. Vyhlásenie verejnej súťaže na obnovu a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica bude opäť predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva v rovnakej podobe, ako to bolo naposledy,“ uviedol pre TASR hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Témou rekonštrukcie sa už totiž mestskí poslanci tento rok na jarnom rokovaní zastupiteľstva zaoberali. „Mesto pripravilo návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú koncesiu na zabezpečenie obnovy a prevádzkovanie kúpaliska, vrátane uskutočnenia investície pre jeho sprevádzkovanie,“ podotkol hovorca s tým, že diskusia sa vtedy zamerala najmä na predpokladanú hodnotu koncesie. „Na základe analýzy všetkých dostupných údajov bola stanovená vo výške viac ako tri milióny eur. Poslanci však túto hodnotu neakceptovali a väčšinou hlasov ju napokon schválili vo výške 1.500.000 eur,“ vysvetlil Svatuška. Ako doplnil, keďže nebola predložená kalkulácia, ktorá by mala predchádzať stanoveniu predpokladanej hodnoty koncesie, uznesenie primátorka Zvolena Lenka Balkovičová nepodpísala. „Bez týchto údajov totiž nie je možné pristúpiť k samotnému vyhláseniu verejného obstarávania,“ zdôraznil hovorca.



Do diskusie na jarnom rokovaní mestského parlamentu sa zapojili viacerí poslanci. Ako povedal poslanec Matej Snopko, Neresnica má svoju tradíciu a svojich fanúšikov a bude dobré, keď sa budú mať kde ľudia kúpať. „Ideme do veci, v ktorej sme vopred prehrali. Som presvedčený, že sa nikto nenájde a toto je iba strata času pre Zvolen. Ak chceme Neresnicu sprevádzkovať, tak ju financujme my,“ spomenul poslanec Miroslav Kusein. „Týmto, že budeme súťažiť, iba odďaľujeme celý jej problém a obyvateľom vysielame signál, že sa nebudú mať kde ďalšie dva roky kúpať,“ zhrnul.



Výsledkom vyhlásenia verejnej súťaže by malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska Neresnica Zvolen na 20 rokov. „Prevádzkové riziko koncesionára spočíva v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska,“ píše sa v dôvodovej správe s tým, že predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú 1.557.500 eur.



Ako ďalej uvádza, zvolenský priestor pre letný relax bol vybudovaný v rokoch 1948-1950. „Bazény majú nefunkčné čerpadlá a dávkovanie chémie. V detskom bazéne sa chémia dávkuje ručne,“ informuje s tým, že zničená je aj betónová dlažba. Pre parkovanie tiež nie sú zabezpečené parkovacie miesta pred areálom kúpaliska. „Kolektorová budova neplní svoju funkciu pre zabezpečenie solárneho ohrevu vody. Rovnako budova neplní ani inú funkciu pre zlý technický stav,“ ukončila.