Zvolen zatvoril kluby dôchodcov, zrušil kultúrne a športové podujatia

Zvolen 9. marca (TASR) - Vo Zvolene v súvislosti s novým koronavírusom uzatvorili všetky kluby dôchodcov. Magistrát zrušil aj jednotlivé kultúrne, spoločenské a športové podujatia v jeho réžii. Rozhodol o tom krízový štáb mesta Zvolen.



„Sme si vedomí, že najzraniteľnejšou skupinou sú seniori. Vítame nariadenie o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, my sme zase uzavreli všetky kluby dôchodcov, aby sme zmenšili riziko možnej nákazy v radoch starších osôb. Vyzývame tiež opatrovateľky, aby dôsledne zhodnotili svoj zdravotný stav. V prípade ktoréhokoľvek príznaku ochorenia sú povinné nás o tom informovať a za žiadnych okolností by nemali nastúpiť do práce. Sme si tiež vedomí, že mnohí naši dôchodcovia sa len ťažko zaobídu bez prevozu sociálnym taxíkom, túto službu preto zatiaľ nerušíme, no vozidlo podrobíme dôkladnejšej dezinfekcii," uviedla po rokovaní krízového štábu primátorka Lenka Balkovičová.



Vo Zvolene sa neuskutoční ani galavečer Športovec roka 2019 či Beh oslobodenia, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ani veľkonočný jarmok. „Vyzývame všetkých organizátorov, aby dôsledne zvážili uskutočnenie svojich vlastných podujatí," uviedla Balkovičová.



V prípade športových podujatí, ktoré by nebolo možné zrušiť alebo presunúť na iný termín, štáb napríklad odporučil organizátorom, aby sa uskutočnili bez účasti verejnosti. Do jej radov zas smeruje výzva, aby sa ľudia vyhýbali podujatiam hromadného charakteru, ale napríklad aj bohoslužbám.



Ďalšie opatrenia či odporúčania sa týkajú samotného magistrátu. „Pri vchode sme umiestnili zásobník s prostriedkom na dezinfekciu rúk, pristúpime tiež k dôkladnejšej dezinfekcii jednotlivých priestorov mestského úradu. Dôrazne žiadame kolegov, aby ostali doma v prípade príznakov ochorenia a zvážili to aj v prípade, že v posledných 15 dňoch navštívili ktorúkoľvek rizikovú oblasť. Je pre nich pripravená možnosť práce z domu," povedala primátorka.



Obrátila sa s výzvou aj k verejnosti. „Prosím Zvolenčanov, aby počas nasledujúcich týždňov uprednostnili elektronickú komunikáciu s mestským úradom a aby jeho priestory navštívili iba v nevyhnutnom prípade. Rovnako tak ich prosím o uprednostnenie platieb prostredníctvom internet bankingu pred platbami v hotovosti v pokladni magistrátu," uviedla zvolenská primátorka.



Krízový štáb ďalej rozhodol o dočasnom uzavretí komunitného centra, rovnako aj mestskej plavárne a sauny. Taktiež sa rušia prenájmy zasadacích miestností, priestorov Starej radnice i domu kultúry na Podborovej. „Požiadame dopravcu o dôkladnú dezinfekciu autobusov MHD nad rámec bežnej údržby,“ informovala ďalej primátorka.



Dlhá diskusia sa týkala možného uzavretia jednotlivých materských a základných škôl, štáb napokon rozhodol, že ostanú otvorené. Ak by sa však potvrdil čo i len jediný prípad ochorenia v radoch školákov, učiteľov či nepedagogických zamestnancov, školy vo Zvolene ihneď zavrú svoje brány.



„Verím, že Zvolenčania sú zodpovední a budú sa riadiť odporúčaniami mesta či odborníkov. Nie je žiadny dôvod na paniku, musíme si byť vedomí, že tá by mohla v konečnom dôsledku narobiť viac škôd ako samotný vírus,“ upozornila po rokovaní krízového štábu zvolenská primátorka.