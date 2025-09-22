< sekcia Regióny
Zvolen žiada o príspevok na obnovu zelene v Borovej hore
Autor TASR
Zvolen 22. septembra (TASR) - Mesto Zvolen podalo žiadosť o získanie príspevku na obnovu zelene v areáli Borová hora. Výsledkom prác má byť skrášlenie parku a vodozádržné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu biodiverzity v meste. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že v súčasnosti samospráva dopĺňa projektovú dokumentáciu o požiadavky, ktoré vzišli zo stavebného konania. „Žiadosť o zmenu projektu následne odošlú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ objasnil.
Mestský parlament koncom februára schválil zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu v maximálnej výške 43.126 eur. Rozhodol tiež, že z rozpočtu mesta zabezpečí aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. Celkové predpokladané výdavky na celý projekt sú 824.175 eur, z toho oprávnené sú 539.086 eur. Z Európskej únie je 458.223 eur a zo štátneho rozpočtu 37.736 eur. „Súčasťou oprávnených výdavkov projektu sú aj výdavky na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor,“ poznamenala dôvodová správa v materiáli pre poslancov.
Areál Borovej hory na sídlisku Podborová chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohou malého parku. „Plánujeme v areáli vysadiť viac zelene, zrekonštruovať chodníky a asfalt na nich nahradiť dlažbovými kockami, aby sme podporili zadržiavanie vody v prírode,“ konštatovala samospráva. Pribudnúť majú aj lavičky, verejné osvetlenie a vyhliadková terasa.
Keďže plánovaná výstavba parkovacích miest pre návštevníkov a vybudovanie informačného centra nie sú oprávnenými nákladmi, mesto ich nemôže financovať z eurofondov. Tieto práce samospráva zabezpečí v ďalšej fáze podľa finančných možností vlastného rozpočtu, prípadne na ne bude hľadať iný zdroj financovania.
