Zvolen získal grant na podporu mládežníckeho parlamentu

Zvolen 9. augusta (TASR) - Mesto Zvolen získalo grant v hodnote 60.000 eur z programu Erasmus+ na podporu vzniku a fungovania svojho mládežníckeho parlamentu. TASR o tom v stredu informovala Ľubomíra Honíšková z tlačového oddelenia mesta.



Projekt predložila do programu s názvom Malé partnerstvá zvolenská samospráva a prizvala k nemu aj partnerské mestá z Českej republiky a z Maďarska. "Spoločne sa budeme snažiť o akvizíciu mladých a súčasťou projektu bude aj vypracovanie príručky pre tvorbu a formovanie mládežníckych parlamentov," objasnila vedúca odboru školstva mesta Zvolen Zuzana Almáši Koreňová. Dodala, že mesto pri spracovaní žiadosti vychádza zo Strategického plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi a zákona o podpore práce s mládežou.



Podľa Honíškovej cieľovými skupinami projektu sú mladí ľudia vo veku 13 až 30 rokov, ale aj pracovníci s mládežou, mládežnícke organizácie, ako i volení zástupcovia a verejnosť. "Je dôležité, aby sa mladí ľudia zapájali do zlepšovania života v meste. Chceme, aby vo Zvolene zostali žiť a pracovať, aby tu našli, čo potrebujú," podotkol zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Mládežnícky parlament vznikol v marci tohto roka a pomáha samospráve približovať sa potrebám mladej generácie. Aktuálne má 21 členov, medzi ktorými sú podnikatelia, žiaci, študenti, občianski i environmentálni aktivisti a tiež ďalší zástupcovia tretieho sektora. Jeho hlavnou náplňou sú iniciatívne návrhy vo veciach, ktoré sa týkajú mládeže vo Zvolene. Členovia sa zapájajú do mimoškolskej výchovy a vzdelávania, spolupracujú pri uskutočnení strategických cieľov a zúčastňujú sa na aktivitách zameraných na prácu s mládežou.