Zvolen získal príspevok na obnovu športového areálu na Zlatom potoku

Zvolen 4. júla (TASR) - Na výstavbu športového areálu v priestore základnej školy na Zlatom potoku vo Zvolene získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška. Výsledkom prác má byť atletický štadión, ktorý bude slúžiť aj verejnosti.



Celkové náklady na jeho vybudovanie sú 1,2 milióna eur. Stavebné práce sa začali vlani v lete, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu. Školský areál bude slúžiť na výučbu telesnej výchovy na základnej škole a popoludní pre krúžkovú činnosť. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor pre krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i pre skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sú východne od telocvične.



Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu, zabezpečiť tak bolo treba sanáciu objektu. „O pár dní ukončia sanačné práce, obnova športoviska sa tak môže opäť rozbehnúť rýchlejšie,“ uviedla vedúca odboru rozvoja a projektov Marta Skalošová. Práce podľa nej napriek všetkému nezastali úplne. V súčasnosti napríklad vyrastá v areáli nové ihrisko. Doplnila, že ak všetko pôjde bez problémov, nový areál by mal byť hotový do konca októbra.



Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke koncom novembra minulého roka. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu, namiesto uskladnenia v areáli, odviezli na skládku, aby svah odľahčili.