Zvolenská ZUŠ nebude vyučovať tanec, učitelia sú v karanténe

Zvolen 28. septembra (TASR) – Od pondelka až do odvolania nebude vyučovanie v tanečnom odbore Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Nádvornej ulici vo Zvolene. Riaditeľka Iveta Vitovská o tom informuje na oficiálnej webstránke ZUŠ s tým, že učitelia odboru sú v karanténe.



Základná škola (ZŠ) Hrnčiarska vo Zvolene prešla v pondelok do červenej fázy. Ochorenie COVID-19 potvrdili u žiakov školy, dve triedy tak sú v karanténe. Upozornenie o podmienkach vyučovania zverejňuje škola na svojej oficiálnej webovej stránke. Riaditeľstvo ZUŠ tak žiada rodičov žiakov tejto školy, aby svoje deti od pondelka až do odvolania neposielali na vyučovanie do umeleckej školy. „Týka sa to všetkých umeleckých odborov. Nedokážeme zamedziť stretnutiu týchto detí so žiakmi z iných škôl mesta a okolitých dedín,“ pripomínajú.



Vitovská tiež v ozname uvádza, že vyučovanie pre deti zo ZŠ Hrnčiarska bude podľa platných rozvrhov alebo po dohode s učiteľmi dištančne. „Informácie dostanú rodičia a žiaci od triednych učiteľov,“ ukončila.