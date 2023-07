Zvolenská nemocnica zbúrala všetky svoje nepotrebné budovy

Zvolen 19. júla (TASR) – Zvolenská nemocnica ukončila búracie práce, ktoré súviseli s likvidáciou starých, nepotrebných a dlho nevyužívaných budov v jej areáli. V súčasnosti spevňujú plochy pod budovou bývalého interného oddelenia. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako uviedla, tieto práce plánujú ukončiť do konca júla. Zároveň v tomto priestore vybudujú alternatívny vjazd pre návštevníkov nemocnice. Potrebný je pre plánovanú výstavbu a vybudovať ho nemocnica plánuje do začiatku augusta tohto roka.



Zvolenská nemocnica začala s búracími prácami 13. marca tohto roka. Objekty boli vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. "Ich technický stav a dispozícia nevyhovovali súčasným legislatívnym nárokom a celková rekonštrukcia by bola neekonomická," zdôraznila hovorkyňa. Dodala, že na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie zdravotnícky komplex z prostriedkov plánu obnovy.



Stále však nie je jasné, čo bude s budovou bývalej geriatrie zvolenskej nemocnice. V prevádzke nie je od roku 2011. Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý ju vlastní, hľadá možnosti jej vhodného využitia. Malo by to byť na verejnoprospešné účely pre potreby obyvateľov lokality a všestranný rozvoj kraja. "Stále je v nájme spoločnosti Agel Zvolen," povedala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková. Hodnotu nehnuteľnosti vo výške 326-tisíc eur stanovil znalecký posudok z roku 2013.



Pavliková konštatovala, že budova je súčasťou nájomnej zmluvy s BBSK, ktorá je platná do roku 2050. "Nemocnica rokuje so samosprávnym krajom o možnostiach ďalšieho využívania budovy pre potreby BBSK," uzavrela.