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Zvolená starostka Liptovskej Lúžnej Eva Veselovská neprevezme funkciu
Zvolenú starostku k jej rozhodnutiu viedli podľa vlastných slov osobné a zdravotné dôvody.
Autor TASR
Liptovská Lúžna 19. novembra (TASR) - Víťazka volieb v Liptovskej Lúžnej v okrese Ružomberok Eva Veselovská sa ešte pred zložením sľubu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodla neprevziať funkciu starostky. Svoje rozhodnutie oznámila v stredu (18. 11.) prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.
Zvolenú starostku k jej rozhodnutiu viedli podľa vlastných slov osobné a zdravotné dôvody. „Toto rozhodnutie pre mňa nebolo vôbec jednoduché. O to viac ma mrzí, že nemôžem naplniť očakávania a dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ odkázala voličom Veselovská.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskej Lúžnej zvolal dosluhujúci starosta Albín Husarčík na piatok 20. novembra. Sľub na ňom zloží deväť zvolených obecných poslancov.
Volebná účasť v októbrových komunálnych voľbách v Liptovskej Lúžnej dosiahla takmer 66 percent. Veselovská získala starostovský mandát vďaka 581 hlasom. Celkovo sa o pozíciu starostu uchádzalo šesť kandidátov.
Zvolenú starostku k jej rozhodnutiu viedli podľa vlastných slov osobné a zdravotné dôvody. „Toto rozhodnutie pre mňa nebolo vôbec jednoduché. O to viac ma mrzí, že nemôžem naplniť očakávania a dôveru, ktorú ste do mňa vložili,“ odkázala voličom Veselovská.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskej Lúžnej zvolal dosluhujúci starosta Albín Husarčík na piatok 20. novembra. Sľub na ňom zloží deväť zvolených obecných poslancov.
Volebná účasť v októbrových komunálnych voľbách v Liptovskej Lúžnej dosiahla takmer 66 percent. Veselovská získala starostovský mandát vďaka 581 hlasom. Celkovo sa o pozíciu starostu uchádzalo šesť kandidátov.