Zvolenčan v Brezne ukradnutým nožom prepichol pneumatiky na 13 autách

Pre takéto počínanie sa rozhodol po tom, čo vypil ukradnutú fľašu alkoholu a bez zaplatenia si v obchode zobral nôž.

Autor TASR
Brezno 29. októbra (TASR) - Polícia rieši vyčíňanie 29-ročného Zvolenčana, ktorý v pondelok (27. 10.) vo večerných hodinách poškodil v Brezne 13 áut. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Na ulici ŠLN poprepichoval pneumatiky na zaparkovaných autách. Pre takéto počínanie sa rozhodol po tom, čo vypil ukradnutú fľašu alkoholu a bez zaplatenia si v obchode zobral nôž. Vďaka úzkej spolupráci mestskej polície s policajtmi obvodného oddelenia Policajného zboru Brezno sa v krátkom čase podarilo zistiť páchateľa skutku,“ uviedla polícia.

Výška spôsobenej škody zatiaľ nebola presne vyčíslená.

