Zvolenčania majú od februára k dispozícii kontajnery na elektroodpad

Zvolen 24. februára (TASR) – Zvolenčania majú od februára k dispozícii 14 nových červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu. Zvolen sa tak stal 20. mestom na Slovensku, v ktorom boli umiestnené. Majú vytvoriť pohodlný systém zberu mixérov, mobilov či fénov, ktoré sa stali v domácnostiach nepotrebným odpadom.



„Vo Zvolene aktívne pristupujeme k problematike ochrany životného prostredia a správneho triedenia odpadu. Preto uvítame každý nový spôsob, ako udržať čistejšie mesto. V kontajneroch na elektroodpad vidíme veľkú výhodu hlavne preto, že sú otvorené neustále a občanov tak viac motivujú k triedeniu v porovnaní s dochádzaním do zberných dvorov,“ uviedla primátorka mesta Lenka Balkovičová.



Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria do zmesového, ale do triedeného zberu.



„Červeno-biele kontajnery sú na Slovensku od roku 2016, aktuálne ich máme rozmiestnených 132 a pokrývajú 400.000 obyvateľov,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ spoločnosti, ktorá kontajnery rozmiestňuje. „Podarilo sa nám vyzbierať prostredníctvom nich už takmer 50.000 kilogramov malých elektrospotrebičov a batérií," dodal.