Zvolenčania petíciou žiadajú kruhovú križovatku na Lučeneckej ceste
Petíciou žiadajú o urýchlené riešenie na existujúcej križovatke Lučeneckej cesty a Mládežníckej ulice.
Autor TASR
Zvolen 25. novembra (TASR) - Vo Zvolene spustili občania petíciu, ktorou žiadajú výstavbu kruhovej križovatky na Lučeneckej ceste. Súčasná dopravná situácia na tomto mieste v časti Môťová je podľa nich kritická. TASR o tom informoval predseda petičného výboru Peter Košík.
Dodal, že petíciou žiadajú o urýchlené riešenie na existujúcej križovatke Lučeneckej cesty a Mládežníckej ulice. „Vysoká intenzita dopravy, približne 40.000 vozidiel za deň, dopravné nehody, ale najmä zápchy sú dôvodom, ktorý vyjadruje oprávnenú požiadavku občanov,“ pripomína petičný výbor.
Podotýka, že pozemná komunikácia na Mládežníckej ulici je jednou z hlavných dopravných tepien zvolenskej mestskej časti Sekier s takmer 11.000 obyvateľmi a s výjazdom autobusov mestskej hromadnej dopravy na Lučeneckú cestu.
Košík poznamenal, že petíciu spustili na verejnom stretnutí občanov, ktoré sa uskutočnilo v novembri. Petičný výbor zároveň adresoval ministerstvu dopravy list, v ktorom okrem iného žiada aj o výstavbu kruhovej križovatky. „Svetelná signalizácia na križovatke Lučeneckej cesty a Mládežníckej ulice je v prevádzke iba tri hodiny, a to cez pracovné dni od šiestej do deviatej hodiny dopoludnia,“ píšu v liste s tým, že popoludňajšie hodiny sú bez regulovania dopravy. Zdôrazňujú, že tranzitná doprava cez Zvolen po Lučeneckej ceste znehodnocuje bývanie obyvateľov mestskej časti Sekier - Môťová.
Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková pre TASR uviedla, že ministerstvu zatiaľ žiadnu petíciu na túto tému nedoručili. „Uvedomujeme si, že dopravná situácia vo Zvolene nie je dobrá a dobudovanie ďalšieho úseku na južnej R2 môže tranzit cez mesto ešte viac zintenzívniť,“ reagovala. Podľa nej definitívnym riešením tejto situácie bude obchvat Zvolena. „Na príprave aktívne pracujeme a už čoskoro budeme informovať o zásadných posunoch v prípravnom procese,“ konštatovala.
