Zvolenčania sa už do MHD ani na úrad bez ochrany tváre nedostanú

Zvolen 17. marca (TASR) - Každý, kto chce vo Zvolene využiť mestskú hromadnú dopravu (MHD), alebo vybaviť niečo na mestskom úrade, musí mať na tvári ochranné rúško. Rozhodol o tom mestský krízový štáb na svojom pondelkovom rokovaní, ako o ďalšom opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Nariadenie platí od utorka.



„V našej MHD sme zaviedli prázdninový režim cestovania, považujeme však za dôležité, aby boli vodiči i cestujúci čo najlepšie chránení pred rizikom možnej infekcie. Rúško, šál či šatka sa tak stávajú nevyhnutné, no odporúčame aj rukavice a bezhotovostnú platbu," uviedla po rokovaní krízového štábu primátorka mesta Lenka Balkovičová. Nakoľko ľudia musia mať možnosť prepravy do práce či k lekárovi, možnosť ešte výraznejšieho obmedzenia spojov primátorka zatiaľ nepripustila.



Podobný režim by mal platiť v mestských budovách. „Najnavštevovanejší je určite mestský úrad, po novom musia mať ľudia aj pri vstupe na pracovisko prvého kontaktu chránenú tvár. To isté platí aj pre zamestnancov mesta – rúško sa stalo ich povinnou výbavou,“ uviedla ďalej Balkovičová.



Mimo stretnutí krízového štábu mesto tiež obmedzilo väčšie porady, zamestnanci dostali odporúčanie pohybovať sa mimo svojich kancelárií iba v nevyhnutných prípadoch.



„Rokovali sme aj s bezpečnostnými a záchrannými zložkami, aby sme sa vzájomne informovali a vymenili si skúsenosti. Z rokovania vyplynulo, že všetci majú presne dané postupy a vedia, čo robiť, otázkou tak ostáva predovšetkým správanie sa verejnosti. Nanešťastie sme už zaznamenali aj prvé prípady zneužitia výjazdu záchranných zložiek. Takéto konanie je nielen odsúdeniahodné, no predovšetkým môže spôsobiť menšiu akcieschopnosť záchranárov a prispieť k chaosu a možno dokonca k stratám na životoch, to by si mal uvedomiť každý,“ dodala zvolenská primátorka.